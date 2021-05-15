Biran Damla Yılmaz: Yılanı 15 gün evde besledim
Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle üne kavuşan Biran Damla Yılmaz, son dönemin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Hayatına dair özel açıklamalar yapan Yılmaz, evde yılan beslediğini anlattı: “Salgının ilk zamanlarını çiftlik evimizde geçirdik. Bahçede küçük bir yılan gördüm ve besledim. Hatta zaman zaman eve aldım. 15 gün kadar sürdü arkadaşlığımız. Bir sabah kaybolduğunu fark ettim, aradım ama bulamadım. İki gün ağladım.”
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, son dönemin aranılan oyuncularından biri. 23 yaşındaki genç oyuncu, ilk olarak atv dizisi 'Kırgın Çiçekler'deki rolüyle dikkat çekti. Yetiştirme yurdunda kalan genç kızlardan birini canlandırdığı dizide büyük bir üne kavuşan Yılmaz'ın ardından kariyerindeki yükseliş başladı. Yine bir atv dizisi 'Canevim'de başrolü üstlenen güzel oyuncu, 'Çılgın Dersane 4: Ada' filminde de yer aldı.
Projelerin aranılan isimlerinden biri olan Yılmaz, tam bir doğa aşığı. Hayvanları çok seven güzel oyuncunun ailesiyle birlikte kaldıkları bir çiftlik evleri var. Setten arta kalan zamanlarda soluğu çiftlikte alan ve orada dinlenen oyuncunun iki köpeği de var. Çoğu zaman setlere de köpekleriyle giden ve onlarla vakit geçirmeyi çok seven genç oyuncu, koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk yayıldığı zamanları da çiftliğinde geçirdi.
GİDİNCE İKİ GÜN AĞLADIM
Hayvan sevgisini bir üst seviyeye çıkaran Yılmaz, bir gün bahçesinde bulduğu yılanı beslemeye karar verdi. Ünlü oyuncu, "Geçtiğimiz yıl karantina dönemini çiftlik evimizde geçirmiştim. Bir gün bahçede otururken sandalyenin dibinde küçük bir yılan gördüm. Önce biraz ürktüm ama o kadar minikti ki elime aldım ve sonra onu beslemeye karar verdim" dedi.
Yılana bakabileceği küçük bir alan oluşturduğunu da anlatan Yılmaz, "Hatta zaman zaman yılanı eve aldım. 15 gün kadar sürdü arkadaşlığımız. Ona 'Mar' adını vermiştim. Sonra bir sabah kaybolduğunu fark ettim. Dakikalarca aradım ama bulamadım. Nasıl bir bağ kurduysam iki gün ağladım gittiği için" diye konuştu.
'ARTIK HER ŞEYİN DEĞERİNİ DAHA İYİ BİLELİM'
Pandemi döneminde birçok dersler çıkardığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Doğa da, biz de yeni bir döngüye giriyoruz. Artık daha hassas bireyler oluyoruz. Her şeyin değerini daha iyi anlıyoruz. Bu dönemin ardından daha saygılı, daha sevgi dolu, daha anlayışlı bireyler olmamızı ve sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmemizi diliyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...