Biran Damla Yılmaz: Yılanı 15 gün evde besledim

'ARTIK HER ŞEYİN DEĞERİNİ DAHA İYİ BİLELİM'

Pandemi döneminde birçok dersler çıkardığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Doğa da, biz de yeni bir döngüye giriyoruz. Artık daha hassas bireyler oluyoruz. Her şeyin değerini daha iyi anlıyoruz. Bu dönemin ardından daha saygılı, daha sevgi dolu, daha anlayışlı bireyler olmamızı ve sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmemizi diliyorum" dedi.