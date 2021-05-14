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Mehmet Ali Erbil’den Filistin’e destek mesajı: Lütfen sessiz kalmayalım

İşgalci İsrail'in 'deki sivil katliamına karşı bir tepki de usta sanatçı ’de geldi. Sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınlayan Erbil, "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Mehmet Ali Erbil’den Filistin’e destek mesajı: Lütfen sessiz kalmayalım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı.

Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım."

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