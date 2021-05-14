Mehmet Ali Erbil’den Filistin’e destek mesajı: Lütfen sessiz kalmayalım
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına karşı bir tepki de usta sanatçı Mehmet Ali Erbil’de geldi. Sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınlayan Erbil, "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar." dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı.
Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım."