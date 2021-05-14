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Dua Lipa'nın izinde! Aleyna Tilki hayalinden vazgeçmiyor

Dünya yıldızı olmak için her fırsatı değerlendiren , İngilizce şarkısı beklenen ilgiyi görmese de hayalinden vazgeçmiyor. İngiltere'de olan genç popçu, şimdi de giyim ve müzik tarzını çok beğendiği Lipa'nın izinden giderek, Lorna Blackwood ile bir araya geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Dua Lipa'nın izinde! Aleyna Tilki hayalinden vazgeçmiyor

Her fırsatta dünya yıldızı olmak istediğini dile getiren , Şubat ayında İngilizce şarkısı Retrograde'i yayınlayarak dünyaya açıldı.

İngiliz şarkıcı imzalı olan şarkı, beklenen ilgiyi görmese de genç şarkıcı, hayalinden vazgeçmedi. Şimdilerde İngiltere'de olan Aleyna Tilki, giyim ve müzik tarzını çok beğendiği Lipa'nın izinden gitti.

20 yaşındaki Aleyna, dün Dua Lipa'nın da vokal koçluğunu yapan Lorna Blackwood ile bir araya geldi. ABlackwood'dan ders alacak olan Aleyna Tilki için "Lipa'nın tahtına göz dikti" yorumları yapıldı.

Bu arada 'in yetkilileriyle görüşmek için gittiği İngiltere'de bol bol alışveriş yapan genç yıldızın, yeni sürpriz projelerini de yakında açıklayacağı konuşuluyor.

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