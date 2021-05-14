İş insanı Öncü Sönmez'e eski sevgilisinden suçlama: Beni ondan koruyun

İş adamı Öncü Sönmez, evinden eşyaların çalınması üzerine şüphelendiği 2015 Miss Model Of Turkey birincisi eski sevgilisi Büşra Canbaz'dan ayrıldı. Bunun üzerine "50 bin lira vermezsen seni vurdurturum" diye tehditler aldığını belirten Öncü, "Annesiyle çete olduklarını düşünüyorum. Can güvenliğim yok" diye şikayetçi oldu. Mahkeme, Canbaz'a 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Öncü Sönmez'in ailesi ilişkisine karşı çıktı. Sönmez, buna rağmen aracını satarak Büşra Canbaz'a iş kurdu. Belediyeden nikah tarihi de alan Sönmez, ardından ayrılık kararı aldı.