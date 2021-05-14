Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun fotoğraf paniği

Özge Ulusoy, önceki gün iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nın arka sokaklarında objektiflere takıldı. Ulusoy, her ne kadar aşkıyla görüntü vermekten çekinmediğini söylese de gazetecileri görünce panikledi.