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Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun fotoğraf paniği

, önceki gün sevgilisi ile 'da objektiflere takıldı. Ulusoy, her ne kadar aşkıyla görüntü vermekten çekinmediğini söylese de görüntülendiğini fark edince panikleyip uzaklaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun fotoğraf paniği

Özge Ulusoy, önceki gün iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile 'nın arka sokaklarında objektiflere takıldı. Ulusoy, her ne kadar aşkıyla görüntü vermekten çekinmediğini söylese de gazetecileri görünce panikledi.

Güzel model, sevgilisini "Bizi çekecekler, hemen uzaklaş" diyerek uyardı.

Bunun üzerine Faruk Çolakoğlu, arkasına bakmadan kaçıp başka bir sokağa girdi. Aksi yönlere yürüyen ikili, daha sonra telefonlaşıp Ulusoy'un evinde tekrar buluştu.

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