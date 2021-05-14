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İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki! 'Buna çıplak gözle bakamıyorum'

İşgalci 'in 'deki saldırılarına bir tepki de dünyaca ünlü şarkıcı ’dan geldi. Yapılan saldırılara tepki gösteren Rihanna, “Buna çıplak gözle bakamıyorum. Masum çocuklar bombaların arkasına saklanıyor.” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki! 'Buna çıplak gözle bakamıyorum'

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna 95 milyonluk Instagram hesabından İsrail'e tepki gösterdi.

Şarkıcı paylaşımına "İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti görmekten kalbim kırılıyor. Buna çıplak gözle bakamıyorum. Masum İsrail ve Filistinli çocuklar bombaların arkasına saklanıyor. 40'ın üzerince can sadece Gazze'de ölürken bunların 13'ü de masum çocuklar.

"BU DÖNGÜ BİR ŞEKİLDE KIRILMALI"

Bunun bir çözümü olmalı. Hükümetlerin aşırıcı kışkırtmasıyla masum insanların kurban edilişlerini üzgün bir şekilde izliyoruz. Bu döngü bir şekilde kırılmalı." notunu düştü.

İsrailin Gazze saldırılarına Rihannadan tepki İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA RİHANNA'DAN TEPKİ

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