Şafak Susamcıoğlu’nun çocuğa esrarlı içkili işkence suçlamasına bakanlıktan soruşturma
Eskıdjı Müzayede’nin sahibi Dikran Masis’in kızı Alexandra Lisa ve imalatçı eşi Şafak Susamcıoğlu’nun boşanma kararının ardından Susamcıoğlu’ndan kan donduran iddialar geldi. Eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından bakanlık harekete geçti.
Eskidji Müzayede'nin sahibi Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
EVDE İNCELEME YAPILDI
Alexandra hakkında soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.
ÇOCUKLA GÖRÜŞÜLDÜ
Minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.
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