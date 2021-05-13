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Şafak Susamcıoğlu’nun çocuğa esrarlı içkili işkence suçlamasına bakanlıktan soruşturma

Eskıdjı Müzayede’nin sahibi ’in kızı ve imalatçı eşi ’nun boşanma kararının ardından Susamcıoğlu’ndan kan donduran iddialar geldi. Eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından bakanlık harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Şafak Susamcıoğlu’nun çocuğa esrarlı içkili işkence suçlamasına bakanlıktan soruşturma

Eskidji Müzayede'nin sahibi 'in damadı , eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Alexandra hakkında soruşturma başlatılırken harekete geçti.

Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.

ÇOCUKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.

Çocuk hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunun sunulacağı mahkemenin koruma kararı konusunda son sözü söyleyeceği öğrenildi. Oğlunun kendisine verilmesini isteyen baba Şafak Susamcıoğlu, "Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

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