Taze gelin telaşlandı! İbrahim Tatlıses'ten şoförüne: Bas gaza!
43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, eşi ile önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Dinlenme tesisinde aracından inen Gülçin Hanım, gazetecileri görünce hızla aracına döndü. İbrahim Tatlıses’in korumaları ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyurmuştu. Tatlıses ile Karakaya, önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyuran, ardından "Nikah masasına oturmadık, gönül evliliği bizimki" diyen İbrahim Tatlıses ile Karakaya Bodrum yolunda görüntülendi.
Karakaya, bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan inince objektiflere takıldı. Tatlıses'in korumaları da gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
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