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Taze gelin telaşlandı! İbrahim Tatlıses'ten şoförüne: Bas gaza!

43 yaş küçük sevgilisi ile evlendiğini duyuran İbrahim , eşi ile önceki gün yolunda görüntülendi. Dinlenme tesisinde aracından inen Gülçin Hanım, gazetecileri görünce hızla aracına döndü. ’in korumaları ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Taze gelin telaşlandı! İbrahim Tatlıses'ten şoförüne: Bas gaza!

İbrahim , geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ile evlendiğini duyurmuştu. Tatlıses ile Karakaya, önceki gün yolunda görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyuran, ardından "Nikah masasına oturmadık, gönül evliliği bizimki" diyen ile Karakaya Bodrum yolunda görüntülendi.

Karakaya, bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan inince objektiflere takıldı. Tatlıses'in korumaları da gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Arada yaşanan gerginlikten faydalanan Tatlıses şoförüne 'Bas gaza' talimatı verdi.

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