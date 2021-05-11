Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor! "Son nafaka bükücü"

Kimileri Emina gibi kendisi de çok para kazanabilen birinin nafaka ısrarının yersiz olduğunu savunurken; kimileri ise Sırp güzelin bu parayı sonuna kadar hak ettiğine inanıyor. Birçokları ise "Tüm kadınlar için savaşacağım" diyen Emina'ya "O zaman aldığın tazminatı, kendin harcama yardıma muhtaç kadınlar için kullan" yorumu yaptı.