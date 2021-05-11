Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor! "Son nafaka bükücü"
Mustafa Sandal’a haciz takibi başlatan Emina Jahovic’in ‘Tüm boşanmış kadınlar için savaşacağım’ sözü, polemik yarattı. Sırp şarkıcıya 'Son nafaka bükücü' lakabı takan bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Tüm kadınlar diyerek kendisi ve Şeyma Subaşı'ndan bahsediyor olmalı' esprileri yaptı.
Emina gibi magazin ve sosyete dünyasından isimlerin boşanırken aldığı yüklü nafaka ile tazminatlar, kadınları ikiye böldü.
Kimileri Emina gibi kendisi de çok para kazanabilen birinin nafaka ısrarının yersiz olduğunu savunurken; kimileri ise Sırp güzelin bu parayı sonuna kadar hak ettiğine inanıyor. Birçokları ise "Tüm kadınlar için savaşacağım" diyen Emina'ya "O zaman aldığın tazminatı, kendin harcama yardıma muhtaç kadınlar için kullan" yorumu yaptı.
MUSTİ'Yİ HAKLI BULDULAR
2008 yılında evlendiği Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanan Emina Jahovic, iki çocuğu ve kendisi için toplam aylık 25 bin TL nafaka almaya hak kazanmıştı.
"Haziran 2018'de boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen yaklaşık 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi" diyen Sırp güzel, ekledi:
"Belgrad'da ev alacaktı, ama almadı. Çocuklarının özel sağlık sigortasını ödeyecekti, tatil masraflarını karşılayacaktı. Bunlardan hiçbirini yerine getirmedi."
Bunun üzerine eski eşini mahkemeye verip hakkında icra takibi başlatan Emina Jahovic, davasından da vazgeçmeyeceğini söyledi. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan 'gazetemagazin' de takipçilerine "Kim haklı?" diye sordu.
Ankete katılanların sadece yüzde 11'i Emina'yı haklı bulurken; oylamaya katılanların yüzde 89'u Mustafa Sandal'ı haklı bulduğunu belirtti.
DAHA YENİ 2 MİLYON DOLAR ALDI
Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evini Haziran 2020'de Dikran Masis'e sattı ve boşanma protokolüne uyarak 3 milyon dolarlık satış gelirinin 2 milyon dolarını Emina Jahovic'e verdi. Konuşulanlara göre Musti, kalan 1 milyon dolarla ise oğulları Yavuz ile Yaman'a birer daire aldı.
Sosyal medyadan da yorumlar geldi:
ABLA savaşına bizi karıştırma. Biz 5 para almadan, onurluca gittik o kapıdan.
GENÇSİN çalışıp kazanabilirsin; bir erkeği sömürmek neden ya neden? Çocuğun için nafaka alırsın da kendin için neden ister bir kadın para, aklım almıyor.
SON nafaka bükücü…
BEN de 680 TL'lik nafakayı nasıl 750 TL yapabilirim derdindeyim!
NE ayıp ya! Boşanırken dünyayı almışsın, hala para derdinde.
ABLACIM dediğin 740 bin TL ile düzenli ordu kurarsın. Savaşıyorum diyor bir de!
TÜM kadınlar dediği; Şeyma Subaşı ve kendi sanırım.
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