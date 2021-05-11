Beyin kanaması geçirip hayatını kaybetmişti! İbrahim Erkal vefatının dördüncü yılında anılıyor

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, yaklaşık bir ay komada kalan sanatçı 11 Mayıs 2017'de yaşamını yitirmişti.

Usta sanatçı bugün vefat yıl dönümünde anılıyor. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal sosyal medya hesabında duygusal bir yazı kaleme aldı.

Eşine seslenen Filiz Erkal, 'Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü... Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım... Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür.' ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıyı sevenleri de unutmadı. İbrahim Erkal hashtag'i Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.