Olmaz olsun böyle anne! Şafak Susamcıoğlu’nun Alexandra Lisa hakkında anlattıkları kan dondurdu
Son dakika haberine göre; Sosyetede yaşanan skandal magazin gündemine bomba gibi düştü. Eskıdjı Müzayede’nin sahibi Dikran Masis’in kızı Alexandra Lisa, imalatçı eşi Şafak Susamcıoğlu ile boşanıyor. Dava devam ederken damat Susamcıoğlu'nun eşi hakkında anlattıkları kan dondurdu. İşte haberin detayları
İş adamı Şafak Susamcıoğlu; boşanma davaları devam eden 4 yaşındaki oğullarının annesi Alexandra Masis hakkında suç duyurusunda bulundu:
"Eşim telefonla konuşurken oğlumu küvette unuttu, onu boğulmaktan annem kurtardı. Ayrıca oğluma içki içirip, yüzüne esrar dumanı üflüyor"
Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile 5 yıl önce evlendi. 4 yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı. 5 ay önce de boşanma davası açıldı. Boşanma süreci devam ederken Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra, kardeşi Cem Masis, kayınpederi Dikran Masis hakında inanılmaz iddialarla suç duyurusunda bulundu. İşte o iddialar:
'UYUŞTURUCUNUN DUMANINI LUCA'NIN YÜZÜNE ÜFLÜYOR'
Eşim uyuşturucu da kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım" diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur" derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum yüzünden yaralanmış.
'ÇOCUĞUMA İÇKİ İÇİRİYOR
Eşim, oğlumla hiç ilgilenmiyor. 1.5 yıl önce telefonla konuşurken oğlumu yıkadığı küvette unuttu. Annem, boğulmak üzereyken kurtardı.
Eşim sürekli alkol kullanan biri. Bira şişesini oğlumun eline veriyor ve içtiği içkileri tattırıyor. Kendisini uyardığımda bana "Babam seni öldürür. Ne kadar zengin olduğunu biliyorsun" dedi.
'EVDE KENEVİR YETİŞTİRİYOR'
Eşim, kardeşi Cem Masis ile evde saksıda kenevir yetiştiriyor. Bir gün Cem'in Beykoz'daki evlerinin üst katında bir şey sakladıklarını fark ettim. Cem'in elindeki poşette esrar vardı. Cem bunu bir yerde söylememem konusunda beni tehdit etti. Tabancasını alnımın ortasına dayadı.
'HAKİMİ SATIN ALIRIM'
Kayınpederim Dikran Masis, "Uyuşturucu konusu adli makamlara yansırsa seni öldürürüm. Başına bir ton şey gelir. Hakimi de savcıyı da satın alırım. Yetmezse bakanlığı devreye sokarım. Çocuğu kızıma bırakacaksın. Sorunsuz boşanacaksın" diye beni tehdit etti.
'OĞLUM SATILIK DEĞİL'
SABAH'a konuşan Şafak Susamcıoğlu, şunları söyledi: "Boşanma protokolünü imzalayıp çocuğumun velayetini onlara vermemi istiyorlar. Oğlumun annesi tarafından yetiştirilmesini istemiyorum. Bana Foça'daki yazlık ile düğün hediyesi olan altınları vermek istiyorlar. Benim oğlum satılık değil. Tek mücadelem oğlum için. Kayınpederimin avukatı Semih Şen 'Bak bunlar güçlü insanlar. Teklifi kabul et. Bizi fazla uğraştırma' dedi. Ben kabul etmeyince de, 'Sana dünyayı dar ederim' diye tehditler savurdu. Can güvenliğim tehlikede. Adalete güveniyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...
- Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
- MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
- Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
- SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
- Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...
- Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- İndirim, vade, sıfır faiz imkanı! Devlerden Mayıs kampanyaları geldi! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
- 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...
- Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
- 10 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?