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Feyza Aktan konuştu Özcan Deniz sustu! Ağzını bıçak açmadı

Oğlunun annesi için demediğini bırakmayan , çark etti. Genç kadının basına yansıyan ve mağduriyetini anlattığı röportajından sonra vatandaşın tepki gösterdiği Deniz, önceki gün yeni aldığı 12 milyon TL’lik villasından çıkarken görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Feyza Aktan konuştu Özcan Deniz sustu! Ağzını bıçak açmadı

için her fırsatta sert ifadeler kullanıp oğlunun annesi için demediğini bırakmayan , çark etti. Genç kadının basına yansıyan ve mağduriyetini anlattığı röportajından sonra vatandaşın tepki gösterdiği Deniz, önceki gün yeni aldığı 12 milyon TL'lik villasından çıkarken görüntülendi.

Bugüne kadar eski eşi Feyza Aktan'la ilgili sorularda hep aslan kesilen ve oğlunun annesine edilmedik hakaret bırakmayan şarkıcı, bu kez sus pustu! Özcan Deniz'in sessiz halleri, "Aktan'ın sözlerinden sonra kadınların tepkisini çekince geri vites yapıp oğlunun annesiyle ilgili konuşmayı bıraktı" dedirtti.

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