Feyza Aktan konuştu Özcan Deniz sustu! Ağzını bıçak açmadı

Bugüne kadar eski eşi Feyza Aktan'la ilgili sorularda hep aslan kesilen ve oğlunun annesine edilmedik hakaret bırakmayan şarkıcı, bu kez sus pustu! Özcan Deniz'in sessiz halleri, "Aktan'ın sözlerinden sonra kadınların tepkisini çekince geri vites yapıp oğlunun annesiyle ilgili konuşmayı bıraktı" dedirtti.

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