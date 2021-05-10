TikToker Aysude (aysudexx): Aktifliği düşen kavga çıkarıyor!

MARKA YÜZÜ OLMAK İSTİYORUM

Hayallerin nelerdir peki?

Küçüklükten beri marka yüzü olmak istiyorum. Bir mağazaya girip duvardaki fotoğrafa baktığımda keşke burada ben olsam diye hayal kuruyordum sürekli. Bunun haricinde dizi ve film sektöründe oyunculuk anlamında bir yerlere gelmek istiyorum.

Burada aldığın eğitimler sana bu anlamda neler kattı?Nasıl gidiyor senin için?

Haftada en az bir gün workshop oluyor. Gelen isimler bize hayat hikayelerini anlatıyorlar ve biz de onlara soru sorma şansı buluyoruz. Diksiyon ve kamera önü oyunculuk eğitimlerimiz de başlıyor o yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım güzel gider her şey.

Erkek arkadaşın Yiğit Can Çakmak (yigitresmi) ile bir şarkı çıkarmıştınız ve olaylı sonuçlanmıştı. Senin de bu konu hakkındaki görüşlerini duymak isteriz.

Ben şarkıyı seviyorum ve severek dinliyorum. Ağıza dolanan bir şarkı olduğunu da düşünüyorum. Bu zamana kadar kime dinlettiysem hemen ezberleyip söylemeye başladı. Mesela annem bütün gün evde son ses açıp sürekli olarak dinledi. Yiğit'in öyle düşünmesi kötü bir şey değil ama şarkı güzeldi bence.

Ailen ne düşünüyor bu konuyla ilgili?

Annem Yiğit'e ağladığı için çok kızdı! Şarkıyı bütün ailem çok beğendi ve dinlemeye de devam ediyorlar.