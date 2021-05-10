Özcan Deniz oğlu Kuzey'e yakın olmak için kesenin ağzını açtı! Servet ödedi
2018 yılında nikhah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında tel celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından yeniden bir araya gelen ve 2. kez nikah masasına oturacaklar diye beklerken Özcan Deniz ve Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik oldu. Özcan Deniz oğlu Kuzey'e yakın olmak için Zekeriyaköy'e geri döndü. Buradan yeni bir villa alan Deniz, 12 milyon lira ödedi.
2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tel celsede boşanmıştı.
Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.
Herkes 2. kez nikah masasına oturacaklar diye beklerken Özcan Deniz ve Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik oldu.
Evli oldukları dönemde Zekeriyaköy'de bir villada oturan ikiliden Özcan Deniz, evi eski eşine bırakarak ayrılmıştı.
Daha sonra eşinin bu evden çıkmasını isteyen Özcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı.
Çocuğuna yakın olmak isteyen ve her fırsatta bunu sosyal medya paylaşımları ile gösteren Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'de başka bir siteden villa aldığını öğrendim.
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