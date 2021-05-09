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Haberler Magazin Haberleri Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir?

Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir?

Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir?

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Bir röportajında Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir?

Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilcam oyuncusu kimdir?

SORU: Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?

CEVAP:

A - Erol Taş

B - Coşkun Göğen

C - Bilal İnci

D - Nuri Alço (Cevap)

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