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Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

SORU: Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

A- At nalı

B- Bal kabağı

C- Tavuk yumurtası

D- Kızın eski ayakkabısı

CEVAP: Bal kabağı

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