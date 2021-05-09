09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir?

1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir?

1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği için kim " Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
ABONE OL
1979'da Ommi adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun! demiştir?

1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 1979'da "Ommi" adlı popüler bilim dergisinin dünyanın en zeki insanı seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcısı olsun!" demiştir?

Doğru Cevap: C şıkkı Annesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA