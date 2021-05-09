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Bill Gates'in ihanetini özel dedektif patlattı! Melinda Gates yıkıldı

-Bill Gates ayrılığında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. ’in gençlik aşkı ’ın özel dedektif eşi , ’e belgeler verdi. Melinda Gates de 27 yıllık eşinden ayrılmaya karar verdi…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Bill Gates'in ihanetini özel dedektif patlattı! Melinda Gates yıkıldı

Melinda-Bill Gates ayrılığında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son iddiaya göre 'in gençlik aşkı ve her yıl 1 hafta tatil yaptığı 'ın özel dedektif eşi Edward 'le görüştü.

35 yıllık deneyimiyle dikkat çeken , Bill Gates'le ilgili bazı gizli belgeleri Gates'e verdi.

Bu belgelerden bazılarının 'le ilgili olduğu da iddialar arasında.

Ancak belgelerin farklı konularda olma ihtimali de yüksek.

Melinda Gates de, son dönemde bir hayli sıkıntılı geçen ilişkilerine yeni bir yön vermek istediği ancak tartışma sonunda ayrılık kararı aldığı da aileye yakın kaynakların ön görüsü.

Ancak sonuç artık Gates çiftinin ayrıldı.

27 yıllık evliliklerinde , ve adlı 3 çocuk sahibi olan çiftin yine bir arada olacağı iddialarının da gerçek olduğu belirtildi.

Bir sözleşme olmadığından Bill Gates,146 milyar dolarlık servetinin yarısını boşanmanın ardından kaybedecek.

Ünlü iş adamının boşanma davasında kendisini temsil etmesi için kendisinin de geçmişte boşandığı eşine servetini kaptıran 97 yaşındaki milyarder avukat . Munger'ı seçmiş olması dikkat çekti.

FAKİRLER İÇİN RİSK DAHA FAZLA


Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararının ardından , 'ın ayrılıkları da deşifre edildi.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki, zenginler fakirlere göre daha az ayrılık yaşıyor.

'de yapılan bir araştırma, yılda 50.000 dolar kazanan çiftlerin boşanma ihtimalinin, yılda 25.000 doların altında kazananlara göre yüzde 30 daha düşük olduğunu gösterdi.

Birikmiş 10.000 dolar ve daha fazla parası olan çiftlerin ilk üç yılda boşanma ihtimali de hiç parası olmayanlara kıyasla daha düşük.

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