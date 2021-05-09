Bill Gates'in ihanetini özel dedektif patlattı! Melinda Gates yıkıldı
Melinda-Bill Gates ayrılığında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bill Gates’in gençlik aşkı Ann Winbland’ın özel dedektif eşi Alex Kline, Melinda Gates’e belgeler verdi. Melinda Gates de 27 yıllık eşinden ayrılmaya karar verdi…
Melinda-Bill Gates ayrılığında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Son iddiaya göre Bill Gates'in gençlik aşkı ve her yıl 1 hafta tatil yaptığı Ann Winbland'ın özel dedektif eşi Edward Alex Kline'le Melinda Gates görüştü.
35 yıllık deneyimiyle dikkat çeken Edward Alex Kline, Bill Gates'le ilgili bazı gizli belgeleri Melinda Gates'e verdi.
Bu belgelerden bazılarının Jeffrey Epstein'le ilgili olduğu da iddialar arasında.
Ancak belgelerin farklı konularda olma ihtimali de yüksek.
Melinda Gates de, son dönemde bir hayli sıkıntılı geçen ilişkilerine yeni bir yön vermek istediği ancak tartışma sonunda ayrılık kararı aldığı da aileye yakın kaynakların ön görüsü.
Ancak sonuç artık Gates çiftinin ayrıldı.
27 yıllık evliliklerinde Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adlı 3 çocuk sahibi olan çiftin yine bir arada olacağı iddialarının da gerçek olduğu belirtildi.
Bir sözleşme olmadığından Bill Gates,146 milyar dolarlık servetinin yarısını boşanmanın ardından kaybedecek.
Ünlü iş adamının boşanma davasında kendisini temsil etmesi için kendisinin de geçmişte boşandığı eşine servetini kaptıran 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T. Munger'ı seçmiş olması dikkat çekti.
FAKİRLER İÇİN RİSK DAHA FAZLA
Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararının ardından Jeff Bezos, Elon Musk'ın ayrılıkları da deşifre edildi.
Ancak araştırmalar gösteriyor ki, zenginler fakirlere göre daha az ayrılık yaşıyor.
ABD'de yapılan bir araştırma, yılda 50.000 dolar kazanan çiftlerin boşanma ihtimalinin, yılda 25.000 doların altında kazananlara göre yüzde 30 daha düşük olduğunu gösterdi.
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