Mustafa Üstündağ eski eşi Ecem Özkaya’nın rol arkadaşına tehditler yağdırdı

"Lan senin yolunu s.....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..."

Ferdi Sancar'dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ, hızını alamadı ve bu kez "Gönül Dağı" dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i hedef aldı.

Eşsiz'i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını story sayfasından yayınladı ve üzerine "Kardeşim ararsın di mi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi" yazdı.