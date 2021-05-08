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Prof. Dr. Murat Ferman'ın enflasyon benzetmesine Özgün’den tepki: Tüylerim diken diken

Prof. Dr. , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda enflasyonla ilgili yaptığı benzetmeyle tepki çekmişti. Down sendromlu çocuğu olan şarkıcı Özgün, Ferman'ın sözlerine tepkisiz kalmadı. Özgün, "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Prof. Dr. Murat Ferman'ın enflasyon benzetmesine Özgün’den tepki: Tüylerim diken diken

Prof. Dr. , yaptığı benzetmeden dolayı vatandaşların tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan Ferman'a bir tepki de şarkıcı 'dan geldi.

ENFLASYONU ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA BENZETTİ

Ferman, enflasyonu 'özürlü bir çocuğa' benzeterek "Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz. İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız" dedi.

"DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan Özgün, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi. Instagram hesabından Ferman'ın videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü. Bu mudur yani yaşadığımız, yaşanan? Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var ama gerek yok" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Özgün'ün paylaşımına şarkıcı Merve Özbey, "Ben ne dinledim az önce? Aklım durdu benim şu an" yorumunu yaptı. Demet Akalın ise "İnanılmaz üzüldüm. Acayip kızgınım çok ayıp. Hay Allah'ım ya" diyerek tepki gösterdi.

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