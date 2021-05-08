08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye silahlı tehdit

Oyuncu , eşinin restoranına gelip sipariş verdikleri yemeği beğenmeyen müşteriye, sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı eşliğinde tehdit ve hakaret yağdırdı. Oyuncu, müşteriyi, "Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti. Ünlü’ye hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye silahlı tehdit

isimli doktor, sekiz ay önce arkadaşıyla 'ndaki bir restorana gitti. Emir, gelen siparişleri beğenmeyip mekandan ayrılmak istedi.

İKİ İSMİ TEHDİT ETTİ

İddiaya göre restoranın sahibi olan oyuncu , bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.



ORASI BENİM NAMUSUM

Oyuncu Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya hesabından, "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti.



4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, söz konusu mesajlarla Emir'e tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

30 BİN LİRA ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu Ünlü, savcılıktaki ifadesinde, karşı tarafı 5-6 yıldır tanıdığını, iş yaptığını hatta 30 bin lira alacağının olduğunu söyleyip tehdit iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.

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