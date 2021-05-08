Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında yeni iddia

AİLE BASKISI DA ETKİLİ

Sevgilisinin skandalı yalanlayan açıklamasını paylaşan yakışıklı oyuncu, güzel popçuyu da ilk kez Instagram'da takibe aldı. Ancak ikili hakkında konuşulan "Kaan Yıldırım'ın ailesi bu ilişkiye artık sıcak bakmıyor" gibi dedikodular doğru çıktı. Hadise'yle ilgili skandal yüzünden morali çok bozulan ve psikolojik olarak çok yorulan ünlü oyuncu, ilişkiye nokta koydu. Hatta iddialara göre Hadise'nin evindeki eşyalarını bile geri yolladı. Kaan Yıldırım'ın bu kararıyla sarsılan Hadise ise "Ayrıldığımız duyulursa senin de bu yasak aşk iddiasına inandığın düşünülür" diyerek yakışıklı oyuncudan bir süre ayrılığı saklamasını istedi. Dedikodulara göre de ünlü oyuncu, aşkına son bir destek verip teklifi kabul etti.