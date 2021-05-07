Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında kılıçlar çekildi: Tüm kadınlar için savaşacağım









ÇALIŞIR ONA DA BAKARIM!

Eski eşinin maddi kriz yaşadığına inanmadığını söyleyen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" sözleriyle de eski eşine sitem etti.

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