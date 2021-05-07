Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında kılıçlar çekildi: Tüm kadınlar için savaşacağım
Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Sırp medyasına konuşan Emina Jahovic, "Krizde değil. 73 bin 680 euro alacağım var. Mahkemede tüm kadınlar için savaşacağım" dedi.
Boşandıktan sonra 10 yılı aşkın süre dost kalan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın dostluğu, 'tamamen duygusal' nedenlerden bozuldu. Sırp şarkıcı, ünlü popçunun kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla Musti hakkında icra takibi başlattı. Karşılıklı bıçakların çekildiği nafaka davasında son hamle, Mustafa Sandal'dan geldi. Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.
'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM'
Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, rest çekti… Musti'nin kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum."
'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM'
Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, rest çekti… Musti'nin kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum."
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal için "İki çocuğumun babası ve ömür boyu hayatımda olacak. Kendisi çok iyi bir baba" diyen Emina, Musti'nin son hamlesiyle küplere bindi.
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