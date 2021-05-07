07 Mayıs 2021, Cuma
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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında kılıçlar çekildi: Tüm kadınlar için savaşacağım

Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden , eski eşi 'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili medyasına konuşan Emina Jahovic, "Krizde değil. 73 bin 680 euro alacağım var. Mahkemede tüm kadınlar için savaşacağım" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında kılıçlar çekildi: Tüm kadınlar için savaşacağım
Boşandıktan sonra 10 yılı aşkın süre dost kalan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın dostluğu, 'tamamen duygusal' nedenlerden bozuldu. şarkıcı, ünlü popçunun kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla Musti hakkında icra takibi başlattı. Karşılıklı bıçakların çekildiği nafaka davasında son hamle, 'dan geldi. Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM'
Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi 'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, rest çekti… Musti'nin kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum."



Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal için "İki çocuğumun babası ve ömür boyu hayatımda olacak. Kendisi çok iyi bir baba" diyen Emina, Musti'nin son hamlesiyle küplere bindi.





ÇALIŞIR ONA DA BAKARIM!
Eski eşinin maddi kriz yaşadığına inanmadığını söyleyen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" sözleriyle de eski eşine sitem etti.

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