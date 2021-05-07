07 Mayıs 2021, Cuma
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Bill Gates çapkınlıkta sınır tanımıyor! Evlilik sözleşmesi damga vurdu!

ABD'li milyarder , 27 yıllık evliliğine son verdi. Ancak ayrılığın nedeni olarak Bill Gates’in çapkınlığı gösterildi. medyasında Gates’in eski aşkı , şirketin yöneticisi ile ismi açıklanmayan iki kadınla daha ilişkisi olduğu yazıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Bill Gates çapkınlıkta sınır tanımıyor! Evlilik sözleşmesi damga vurdu!
Serveti 146 milyar doları bulan , 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi 'ya 1.8 milyar dolarlık (Toplam rakam 73 milyar doları bulacak) hisse devretti. Çiftin boşanma kararı almasında birçok ihanet olduğu iddia edildi.


Ann Winbland

Bill Gates'in gençlik aşkı ile her yıl ilkbaharda bir hafta tatile çıkması 'i çıldırtmıştı. Ancak Gates'in birçok aşkı olduğu medyasına yansıdır. Gates'in kendi adlarını taşıyan vakıf için çalışan Zhe 'Shelly' Wang'le ilişkisi olduğu öne sürüldü. Hatta her ayın belli günlerinde Wang'la yaşadığına dikkat çekildi.



Ayrılığın arkasında sadece iki sevgilinin olmadığı da Amerikan medyasına yansıdı. 'nde çalışan iki yazılımcı ile de ilişkisi olduğu iddia edilen Bill Gates'in çapkınlıklarının da sınırının olmadığı belirtildi. Melinda Gates'in bu skandalları uzun bir süredir bildiği ancak sessiz kalmayı tercih ettiği aileye yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.




KIZI İÇİN SÖZLEŞME
Melinda ile Bill Gates'in ayrılık kararı gündeme bomba gibi düşerken, kızları 'le ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Jennifer Gates'in, babasının baskısı sonucu Ocak 2020'de nişanlandığı ünlü Mısırlı binici ile evlilik sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı. Jennifer Gates, tüm hayatı boyunca 15 bin doların üzerinde parayı Nassar'a havale yapamayacak maddesinin olduğu sözleşmede, Mısırlı binicinin hiçbir surette bu konuda dava açamayacağı ifade edildi.





İDDİALAR YALAN
Çin'in sosyal medya platformu 'da yayılan iddialar sonrası 36 yaşındaki Whang açıklamalarda bulundu. İddiaları reddeden Wang, "Bu dedikoduların kendiliğinden kaybolup gideceğini düşündüm. Bu kadar çılgınca yayılmasını beklemiyordum. Kaç kitap okuyabilirim, o halde temelsiz iddialara neden zaman harcayayım. İddiaları yalanlamak için özel mesajlarla yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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