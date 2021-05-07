Bill Gates çapkınlıkta sınır tanımıyor! Evlilik sözleşmesi damga vurdu!









İDDİALAR YALAN

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayılan iddialar sonrası 36 yaşındaki Whang açıklamalarda bulundu. İddiaları reddeden Wang, "Bu dedikoduların kendiliğinden kaybolup gideceğini düşündüm. Bu kadar çılgınca yayılmasını beklemiyordum. Kaç kitap okuyabilirim, o halde temelsiz iddialara neden zaman harcayayım. İddiaları yalanlamak için özel mesajlarla yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN