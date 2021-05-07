07 Mayıs 2021, Cuma
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'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

ile 12 günlük aşk yaşadığını açıklamasının ardından eleştirilere maruz kalan , flaş açıklamalarda bulundu. Yeliz ayrıca, "Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

70 ve 80'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Yeliz, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ile yaşadığı aşk hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

Yeliz, "Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti.

'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

"HERKES KENDİ YAPTIĞINA BAKSIN!"
Gelen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. Ebru Akel'in programına konuk olan Yeliz, "Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize! Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız.

'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

Karşılaştığımız zaman tabii ki konuşuyoruz. Düşman değiliz. Allah herkese nasip etsin. 12 sene de sürebilirdi ama bizimki 12 gün sürdü. Unutmak için çok çaba sarf ettim." dedi.

'12 günlük aşk' ile gündeme gelmişti! Yeliz'den bir bomba açıklama daha

Yeliz ayrıca, "Özcan Deniz'in gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" diye konuştu.

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