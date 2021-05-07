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Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı: Pars'ın odası cennet bahçesiydi

, geçtiğimiz sene kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars’ı anlatırken yine gözyaşlarına boğuldu. Şallı, ‘Onunla bulunduğum hastane odası benim için bir cennet bahçesiydi’ dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı: Pars'ın odası cennet bahçesiydi

Geçtiğimiz sene Nisan ayında oğlu Pars'ı 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yaşadığı zorlu dönemi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Bir programda açıklamalarda bulunan Şallı, "9 yıl bir melek ile yaşamışım. Duygusal ve çok yaşlı bir ruha sahip Pars. Bu hastalığı yaşayan çocukların farkındalığı artıyormuş. İyileşecek gibiydi ama hastalık ne yazık ki tekrar hızlı bir atak yaptı. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki. O hastane odası benim için cennet bahçesiydi" dedi.

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