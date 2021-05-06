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Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasında karar çıktı

Ailesi ve kendisine aşı yaptırmayacağını söyleyen ’nin ’İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor’ sözleri sonrası soruşturma açılmıştı. Savcılık, ’Halk arasında korku ve paniğe neden olmak’ suçlanan Aleyna Tilki hakkında kararını açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Aleyna Tilki hakkındaki aşı soruşturmasında karar çıktı

Bir vatandaş, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 'yi CİMER'e şikâyet etmişti.

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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