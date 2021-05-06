Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor! Feyza Aktan eski görümcesine yaklaşamayacak!

Zira karşı tarafın bu eylemlerinin artarak devam edeceği şeklinde söylemleri olduğu da öğrenilmiştir. Herkes gibi müvekkilin de huzurlu bir şekilde yaşamaya hakkı vardır. Fakat Feyza Aktan'ın eylemeleri nedeniyle müvekkilim hiçbir sebep yokken normal hayatına devam edememekte; her an stres, gerilim, tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Feyza Aktan hakkında, müvekkilim lehine koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.