Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor! Feyza Aktan eski görümcesine yaklaşamayacak!
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında velayet ve şiddet davaları devam ederken yeni gelişme yaşandı. Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, kendisine hakaret ettiği ve iftira attığını iddia ettiği Feyza Aktan'a karşı koruma kararı aldırdı. Feyza Aktan 2 ay boyunca Sibel Semerci'ye yaklaşamayacak ve hakkında konuşamayacak.
Sibel Semerci avukatı Candaş Gürol aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede "Feyza Aktan müvekkilime karşı hasmane bir tutum içerisine girmiştir. Ortak tanıdıklarına müvekkilimi kötüleyici ve asılsız ifadeler kullanmakta ve özellikle sosyal medyada da müvekkilim aleyhine nahoş söylemlerde bulunmaktadır. İyi bir aile sahibi, işinde gücünde bir insan olan müvekkilim, Feyza Aktan'ın eylemlerinden endişe duymaktadır" denildi.
"MÜVEKKİLİMİN VE AİLESİNİN HUZURU KALMAMIŞTIR"
Dilekçede "Feyza Aktan'ın eylemleri nedeniyle müvekkilimin ve ailesinin huzuru kalmamıştır. Müvekkilim başarılı bir makyaj uzmanı olup üzerine atılmış asılsız iddialardan dolayı itibar kaybı yaşaması ihtimali nedeniyle de derin endişe duymaktadır. Feyza Aktan'ın müvekkilimin şahsını karalamak, aile düzenini bozmak, iş itibarını zedelemekten hiç çekinmediği halihazırdaki eylemlerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemlerin nereye varacağı, bir sonraki eylemin boyutunun ne olacağı belirsizdir.
Zira karşı tarafın bu eylemlerinin artarak devam edeceği şeklinde söylemleri olduğu da öğrenilmiştir. Herkes gibi müvekkilin de huzurlu bir şekilde yaşamaya hakkı vardır. Fakat Feyza Aktan'ın eylemeleri nedeniyle müvekkilim hiçbir sebep yokken normal hayatına devam edememekte; her an stres, gerilim, tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Feyza Aktan hakkında, müvekkilim lehine koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.
SEMERCİ'NİN İKİ AY SÜREYLE KORUNMASINA KARAR VERİLDİ
Bakırköy 1. Aile Mahkemesi de Sibel Semerci'nin iki ay süreyle korunmasına karar verdi. Feyza Aktan 2 ay boyunca Sibel Semerci'ye yaklaşamayacak ve Semerci hakkında hakaret, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlendi. Bir oğlu olan çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında çeşitli suçlardan şikayetçi oldu, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etti.
Mahkeme, abi ve kardeşin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar verdi. Ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açtı. Son olarak da Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tüm bu süreçler devam ederken de Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci sosyal medyada karşı karşıya geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
- Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?
- Kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi...
- Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?
- TCMB faiz kararı son dakika açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?