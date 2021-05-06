Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni haber! Sosyal medyadan paylaştı

Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim" diye devam etmişti.

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