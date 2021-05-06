Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni haber! Sosyal medyadan paylaştı
Geçtiğimiz ay kansere yakalandığını açıklayan ve bu nedenle de rol aldığı diziden ayrılan güzel oyuncu Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor. Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder (43),meme kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden de ayrılan güzel oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Ergüder'in saçlarını kestirmesi de dikkatlerden kaçmadı.
"YENİ SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"MERAK ETMEYİN, İYİLEŞECEĞİM"
Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.
Oyuncu, sözlerine; "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası 'Menajerimi Ara' ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim.
Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim" diye devam etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
- Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?
- Kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi...
- Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?
- TCMB faiz kararı son dakika açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?