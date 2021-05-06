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Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni haber! Sosyal medyadan paylaştı

Geçtiğimiz ay kansere yakalandığını açıklayan ve bu nedenle de rol aldığı diziden ayrılan güzel oyuncu 'in tedavisi devam ediyor. Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni haber! Sosyal medyadan paylaştı

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan (43),meme kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden de ayrılan güzel oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Ergüder'in saçlarını kestirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"YENİ SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MERAK ETMEYİN, İYİLEŞECEĞİM"
Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.

Oyuncu, sözlerine; "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası 'Menajerimi Ara' ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim.

Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim" diye devam etmişti.

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