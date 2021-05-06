06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kenan Işık'a büyük ayıp! 'Tık' uğruna...

Kenan Işık'a büyük ayıp! 'Tık' uğruna...

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı ile ilgili skandal bir paylaşım yapıldı. Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında Kenan Işık ve ailesine yapılan terbiyesizliği kaleme aldı. İşte Aytuğ'un o yazısı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Kenan Işık'a büyük ayıp! 'Tık' uğruna...

Yani yazmaktan bile büyük hicap duyuyorum. Geçen hafta yüreğimi en çok acıtan olaydı.

Bir kendini bilmez, pandemi ile ilgili kısıtlamaları sözde eleştirmek ve bu yolla 'tık' almak uğruna değerli dostum ve ailesini çirkin emellerine alet etti. "Halimiz Kenan Işık gibi, yaşıyoruz ama yaşamıyoruz" gibisinden saçmaladı, büyük terbiyesizlik etti.

Beni teselli eden ise bu çirkefin sosyal medyada çok güçlü bir şekilde eleştirilmesi, o ibareyi yazıp yazacağına pişman edilmesiydi. Öyle güzel, öyle anlamlı tepkiler verildi ki yüreğime az da olsa su serpildi.

Vicdan, insan olmanın en büyük erdemidir. Allah, cümlemizi 'vicdansızlardan' ırak eylesin…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA