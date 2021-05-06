Bill Gates'in unutamadığı aşkı! 27 yıllık evlilikte yasak aşk skandalı
Bill Gates eşi Melinda’ya çok bağlıydı. Melinda da Bill’in her ilkbaharda eski sevgilisi Ann Winblad ile bir hafta başbaşa geçirmesine izin veriyordu. Geçen yıl bu tartışmalara neden oldu. Melinda Gates de, geçen hafta “Bu saçmalık bitmeyecek” diyerek ayrılık kararı aldı.
146 milyar dolarlık serveti olan Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in ayrılığı "Ex" ilişkiye bağlandı.
İngiliz ve Amerikan medyasının iddiasına göre, Bill Gates Melinda ile evlenmeden önce birlikte yaşadığı Ann Winblad'la arkadaşlığını sıcak tuttu.
Hatta tatil geleneği de sürdü. Melinda da Bill'in her ilkbaharda eski sevgilisi Ann Winblad ile bir hafta tatiline ses çıkarmadı.
Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte ilişkilerde değişim yaşandı.
Melinda-Bill Gates aşkı da bazı yeniliklere açık hale geldi.
Geçen yıl ilkbaharda Bill Gates ile Ann Winblad'ın başbaşa tatiline tepki gösteren Melinda, sert tepki aldı.
O günden sonra da ilişkileri bir daha eskisi gibi olmadı.
2021 ilk baharı için Bill Gates, Ann Winblad ile North Carolina'da buluşmak için hazırlıklara başlayınca malikanede kıyamet koptu.
Melinda Gates, evliliği bitirmekle tehdit etti.
Gates de geleneğinden asla ödün vermeyeceğini söylediği anda, Melinda Gates New York'taki hukuk bürosuyla iletişime geçti.
Gates de itiraz etmedi. Amerikan ve İngiliz medyası, ilişkilerini bitiren kadın olarak Ann Winblad'ı öne çıkardı.
73 MİLYAR DOLAR ALACAK
Tazminat tarihinin en yüksek meblağı 38 milyar dolar olmuştu..
Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 25 yıllık evliliklerinin ardından boşandığı eşi Mackenzie Bezos'a ödediği rakamın kolay kolay kırılamayacağı söyleniyordu.
Ancak Bill Gates'in boşanma ihtimali olmadığı için böyle bir varsayım öne çıkıyordu.
Şimdi Melinda Gates'e ödenecek rakamın 73 milyar dolar olacağı iddia edildi.
Gates'in Microsoft'tan tek bir hisse bile vermeyeceği ancak bu rakamı nakit olarak ödeyeceğine dikkat çekildi.
YAZILIM DAHİSİ
Silikon Vadisi'nde Ann Winblad parlak bir iş kadını olarak biliniyor.
Üst düzey sorumlu kadınların sayısının az olduğu bir sektörde yıllardır en önde yer alıyor.
1976'da Open Systems adlı bir yazılım şirketi kurdu. Şirketini sattıktan sonra Microsoft, Apple ve I.B.M.'de danışman olarak çalıştı.
Programcılık konusunda bir kitap yazdı ve 95 milyon dolarlık şirketi yönetti. Ann Winblad, Microsoft'un bir çok yazılımının da merkezinde yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...
- Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...
- Ve sonunda açıklandı! 1161 TL ödeme yapılacak! Bayramdan önce tamamlanmış...
- Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...
- Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
- Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...
- 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...