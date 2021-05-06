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Bill Gates'in unutamadığı aşkı! 27 yıllık evlilikte yasak aşk skandalı

Bill eşi ’ya çok bağlıydı. Melinda da Bill’in her ilkbaharda eski sevgilisi ile bir hafta başbaşa geçirmesine izin veriyordu. Geçen yıl bu tartışmalara neden oldu. de, geçen hafta “Bu saçmalık bitmeyecek” diyerek ayrılık kararı aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Bill Gates'in unutamadığı aşkı! 27 yıllık evlilikte yasak aşk skandalı

146 milyar dolarlık serveti olan Bill ile 27 yıllık eşi 'in ayrılığı "Ex" ilişkiye bağlandı.

ve medyasının iddiasına göre, ile evlenmeden önce birlikte yaşadığı 'la arkadaşlığını sıcak tuttu.

Hatta tatil geleneği de sürdü. Melinda da Bill'in her ilkbaharda eski sevgilisi Ann Winblad ile bir hafta tatiline ses çıkarmadı.

Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte ilişkilerde değişim yaşandı.

Melinda-Bill Gates aşkı da bazı yeniliklere açık hale geldi.

Geçen yıl ilkbaharda Bill Gates ile Ann Winblad'ın başbaşa tatiline tepki gösteren Melinda, sert tepki aldı.

O günden sonra da ilişkileri bir daha eskisi gibi olmadı.

2021 ilk baharı için Bill Gates, Ann Winblad ile 'da buluşmak için hazırlıklara başlayınca malikanede kıyamet koptu.

Melinda Gates, evliliği bitirmekle tehdit etti.

Gates de geleneğinden asla ödün vermeyeceğini söylediği anda, Melinda Gates 'taki hukuk bürosuyla iletişime geçti.

Gates de itiraz etmedi. Amerikan ve İngiliz medyası, ilişkilerini bitiren kadın olarak Ann Winblad'ı öne çıkardı.

73 MİLYAR DOLAR ALACAK


Tazminat tarihinin en yüksek meblağı 38 milyar dolar olmuştu..

'un kurucusu ve CEO'su 25 yıllık evliliklerinin ardından boşandığı eşi 'a ödediği rakamın kolay kolay kırılamayacağı söyleniyordu.

Ancak Bill Gates'in boşanma ihtimali olmadığı için böyle bir varsayım öne çıkıyordu.

Şimdi Melinda Gates'e ödenecek rakamın 73 milyar dolar olacağı iddia edildi.

Gates'in 'tan tek bir hisse bile vermeyeceği ancak bu rakamı nakit olarak ödeyeceğine dikkat çekildi.

YAZILIM DAHİSİ


'nde Ann Winblad parlak bir iş kadını olarak biliniyor.

Üst düzey sorumlu kadınların sayısının az olduğu bir sektörde yıllardır en önde yer alıyor.

1976'da adlı bir yazılım şirketi kurdu. Şirketini sattıktan sonra Microsoft, Apple ve I.B.M.'de danışman olarak çalıştı.

Programcılık konusunda bir kitap yazdı ve 95 milyon dolarlık şirketi yönetti. Ann Winblad, Microsoft'un bir çok yazılımının da merkezinde yer aldı.

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