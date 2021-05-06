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Bahar Şahin aşkını ilan etti: Lovelandık

, bir süredir konuşulan aşkını ilan etti. Şampiyonluğa adım adım yaklaşan ’ın genç yıldızının oyuncuyla mutluluğu, ‘Dorukhan’a bahar geldi’ dedirtti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Bahar Şahin aşkını ilan etti: Lovelandık

Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e bahar, hem kariyerinde hem aşk hayatında geldi… 24 yaşındaki genç futbolcu ile güzel oyuncu Bahar Şahin'in bir süredir konuşulan aşkı, sonunda belgelendi.

Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan Şahin, ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ancak Bahar Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Daha sonra da Instagram'ı kapanan güzel oyuncu, hack'lendiğini açıkladı.

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