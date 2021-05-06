Bahar Şahin aşkını ilan etti: Lovelandık

Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e bahar, hem kariyerinde hem aşk hayatında geldi… 24 yaşındaki genç futbolcu ile güzel oyuncu Bahar Şahin'in bir süredir konuşulan aşkı, sonunda belgelendi.