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Hadise ile ilgili skandalın ardından ilk kez görüntülendi! Kaan Yıldırım sessizliğini korudu

Hadise ile ilgili patlak veren skandalın ardından 'de ilk kez görüntülenen yakışıklı oyuncu , basın mensuplarının "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusu karşısında sessizliğini korudu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Hadise ile ilgili skandalın ardından ilk kez görüntülendi! Kaan Yıldırım sessizliğini korudu

Geçtiğimiz haftalarda gündemi, Hadise ve yakın dostu Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab hakkında ortaya atılan 'yasak aşk' iddiasıyla çalkalandı. Güzel popçu, iddiayı yalanlarken; Gündeş cephesinden tek kelime gelmedi.

Skandalın ardından gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım ise önceki gün ilk kez 'de objektiflere takıldı. Aşkına desteğini sosyal medyadan göstermekle kalan ünlü oyuncu, "Hadise ile ilişkiniz devam ediyor mu?" Sorusuna ise tek kelime etmedi.

TEK DESTEK SOSYAL MEDYADAN
Yıldırım, aşkına desteğini onu sosyal medyadan takip ederek gösterirken önceki gün Hadise'yle ilgili suskunları oynadı.

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