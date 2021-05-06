Hadise ile ilgili skandalın ardından ilk kez görüntülendi! Kaan Yıldırım sessizliğini korudu

Skandalın ardından gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım ise önceki gün ilk kez Etiler'de objektiflere takıldı. Aşkına desteğini sosyal medyadan göstermekle kalan ünlü oyuncu, "Hadise ile ilişkiniz devam ediyor mu?" Sorusuna ise tek kelime etmedi.