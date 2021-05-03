Caner Erkin kesenin ağzını açtı! Şimdiden 6.5 milyon harcadı
2017'de dünyaevine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Egeli olmak için ilk adımı attı. Ailesinin rahatı için İzmir Çeşme’de bir malikane yaptıran Caner Erkin, şimdiden 6.5 milyon lira harcadı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Caner Erkin, daha önce Çekmeköy'de tanesi 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın almıştı.
Yıldız futbolcu şimdi de Çeşme Ilıca'dan 1000 metrekarelik bir arsa satın almış. Bu arsaya 3 milyon lira gibi bir rakam harcayan Caner Erkin, üstüne de 3.5 milyon lira daha harcayarak malikane yaptırıyormuş.
Ailesine her daim çok düşkün olan ve örnek bir baba olan 32 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'in, futbol kariyerine son verdikten sonra Ilıca'ya taşınacağını ve çocuğunu burada büyütmek istediği belirtildi.
ANNESİYLE EGE'YE GÖÇ ETTİ
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa süre önce annesi Ümran Seyhan ile Maldivler tatiline çıkmış ve bu tatili çok konuşulmuştu. Paylaştığı fotoğraflar gündem olan Serenay Sarıkaya bu sefer yine annesi Ümran Hanım ile Ege'de tatile çıkmış. 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, annesi ile birlikte Göcek koylarında stres atacakmış. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile 'Alice Müzikali'ni çok özlediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, Mayıs ayının sonunda ise müzikalin provalarına başlayacakmış.
Güzel oyuncunun en iyi dostu annesi Ümran Hanım. Sarıkaya, tatillerinin büyük bir kısmına annesiyle gidiyor.
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