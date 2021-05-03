"Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Yusuf Güney'den samimi açıklamalar

Siz müziğinizden daha çok yaptığınız açıklamalarla konuşuluyorsunuz...

13 yıldır piyasadayım. Gündeme gelmeliyim gibi bir derdim olmadı. Zaten böyle gündeme gelmek kariyerimi olumsuz etkiliyor. Astral seyahatle ilgili sözlerimin TT olmasına çok şaşırdım. Akıl sağlığımı sorgulayanlar olmuş; gayet yerinde. Bu denli dalga geçileceğini bile düşünmüyordum. Ama kızmıyorum, Ne güzel işte eğleniyor gençler. Ben sadece tek bir kesime kızıyorum.