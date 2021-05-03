Murda'nın evlat acısı! Yeni doğan bebeğini kaybetti
'Murda' adıyla tanınan rapçi Önder Doğan, 12 gün önce doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu. Önder Doğan, minik kızı için duygusal bir yazı kaleme aldı.
'Murda' adıyla tanınan rapçi Önder Doğan evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü müzisyen, kızı Ayla'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin" dedi.
Ünlü rapçi duygularını şu ifadelerle dile getirdi:
Nereden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.
Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bi parça götürdün yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı.
Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti.
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