03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Alper Demir koronavirüse yenik düştü

2003 yılında büyük ilgi gören "" isimli programda yarışan 44 yaşındaki müzisyen koronavirüse yenik düştü. Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatı sevenlerini üzdü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Alper Demir koronavirüse yenik düştü

yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden , yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

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