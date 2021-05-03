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Kuryeyi evde rehin halan İpek Hattat’ın cezası kaldırıldı! Kuryeler isyan etti!

Kuryelik yapan 'ı, tableti tamir olmadığı için saatlerce alıkoyan  hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. 'ta bir araya gelen kuryeler, mahkeme kararına tepki gösterdi.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Kuryeyi evde rehin halan İpek Hattat’ın cezası kaldırıldı! Kuryeler isyan etti!

Kurye 'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Bu karar kuryeleri isyan ettirdi.

'ta bir araya gelen kuryeler, Hattat'la ilgili mahkeme kararını protesto etti.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'

Başkanı , Demirbaş'a işkence yapıldığını belirterek,

"Bu zorlu pandemi sürecinde hizmet veren kuryeler için adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz.

Bizler ne tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve endişeliyiz" dedi.



İpek Hattat ve sevgili Sami Yüzer

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