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2016'da ABD'de yapılan araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun esneyen hangisidir?

ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 2016'da 'de yapılan araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun esneyen hangisidir?

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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2016'da ABD'de yapılan araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun esneyen hangisidir?

2016'da ABD'de yapılan araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun esneyen hangisidir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2016'da ABD'de yapılan araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun esneyen hangisidir?

SORU: 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir?

CEVAP:

A - İnsanlar
B - Develer
C - Aslanlar
D - Filler

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