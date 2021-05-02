Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü

ART NİYETLİ ANNE SENDROMU

Deniz, "Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini internetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi. Özcan Deniz'in bahsettiği 'medea kompleksi' diğer bir ismiyle de 'art niyetli anne sendromu' denilen hastalık adını şu mitolojik hikayeden alıyor: Eşinin, birlikte göç ettikleri ülkenin kralının kızına aşık olup onunla evlenmek istemesinin ardından eşinden intikam almak üzere iki çocuğunu öldüren bir annenin hikayesidir. Hikayedeki eş, kralın kızı ile evlenmek üzere Medea'yı terk eder. Bunun ardından Medea, eşini cezalandırmak üzere iki çocuğunu da öldürür.