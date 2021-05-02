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Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel iddiaları yalanladı: Hayatımda başka biri var

Adı ve ’la anılan , ‘İddialar asılsız. Hayatımda başka biri var’ dedi. 21 yaşındaki güzel oyuncunun merak uyandıran sevgilisi ise bir oteller zincirinin veliahtı çıktı…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel iddiaları yalanladı: Hayatımda başka biri var

Son dönemin en popüler genç oyuncularından Melisa Döngel'in adı, kısa sürede iki farklı kişiyle anıldı. 21 yaşındaki güzel, önce Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia; birkaç gün sonra da meslektaşı Ekin Koç ile anıldı.

Bu iki isimle de aşk yaşadığını yalanlayan Melisa Döngel, hayatında başka biri olduğunu açıkladı.

Güzel oyuncunun, asıl sevgilisinin Deniz Şahin olduğu ortaya çıktı.

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