Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel iddiaları yalanladı: Hayatımda başka biri var

Son dönemin en popüler genç oyuncularından Melisa Döngel'in adı, kısa sürede iki farklı kişiyle anıldı. 21 yaşındaki güzel, önce Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia; birkaç gün sonra da meslektaşı Ekin Koç ile anıldı.