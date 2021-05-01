Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan sevenlerine mesaj
Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri sırasında rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Altun, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Dinlenmek için bir süreliğine Bodrum’a giden Altun, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.
Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.
Altun, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.
Sos medya hesabından zafer işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hakan Altun altına bu notu düştü:
Herkese merhabalar. 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.
Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları