Ozan Çolakoğlu'nun acı kaybı! Annesinin cenazesine katılamadı
Popçu Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu’nun annesi Suna Uyandıran, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Pandemi dönemi eşi ve oğluyla İspanya’da geçiren Çolakoğlu, koronavirüs önlemleri nedeniyle annesinin cenazesine katılamadı.
Aranjör Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Uyandıran geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. Uyandıran'ın toprağa verildiği öğrenildi.
ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI
Pandemi dönemini eşi Gülşen ile İspanya'da geçiren Ozan Çolakoğlu annesinin cenazesine katılamadı.
Hürriyet'in haberine göre; Aile yakınlarının katılımı ile gerçekleşen cenazeye pandemi kısıtlamaları nedeniyle katılamayan Ozan Çolakoğlu'nun derin üzüntü yaşadığı öğrenildi.