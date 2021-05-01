01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ozan Çolakoğlu'nun acı kaybı! Annesinin cenazesine katılamadı

Ozan Çolakoğlu'nun acı kaybı! Annesinin cenazesine katılamadı

Popçu ’in eşi ’nun annesi , geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Pandemi dönemi eşi ve oğluyla İspanya’da geçiren Çolakoğlu, koronavirüs önlemleri nedeniyle annesinin cenazesine katılamadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.05.2021
ABONE OL
Ozan Çolakoğlu'nun acı kaybı! Annesinin cenazesine katılamadı

Aranjör Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Uyandıran geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. Uyandıran'ın toprağa verildiği öğrenildi.

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Pandemi dönemini eşi Gülşen ile İspanya'da geçiren Ozan Çolakoğlu annesinin cenazesine katılamadı.

Hürriyet'in haberine göre; Aile yakınlarının katılımı ile gerçekleşen cenazeye pandemi kısıtlamaları nedeniyle katılamayan Ozan Çolakoğlu'nun derin üzüntü yaşadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA