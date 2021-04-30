Sosyetenin ünlü ismi Selim Hamamcıoğlu annesi yaşındaki kadını yumrukladı!
Selim Hamamcıoğlu, Vaniköy’de oturduğu sitenin yönetimiyle kavga etti. Hamamcıoğlu tartıştığı yöneticinin karısını yumruklayıp küfürler yağdırdı. O anların görüntüleri elden ele dolaşıyor. Görüntülerde Selim Hamamcıoğlu, annesi yaşındaki kadını yumrukluyor ve küfür ediyor.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un yazısından öne çıkanlar:
"1990 yılından bu yana tanıdığım Hamamcıoğlu Şirketler Grubu'nun veliahdı Selim Hamamcıoğlu'nu düne kadar biri sorsa, çok beyefendi derdim! Ancak WhatsApp gruplarında dolaşan videosunu gördükten sonra, fikrim tamamen değişti!
Benim bildiğim o kibar beyefendi gitmiş, yerine 'maganda' diye tabir ettiğimiz bir adam gelmiş. Çünkü videoda Selim Bey, annesi yaşında bir kadına, ağıza alınmayacak küfürler etmekle kalmayıp bir de yumruk atıyor.
Selim Hamamcıoğlu'nun bir magandaya dönüşmesinin sebebini de öğrendim. Selim Bey, eşi Yasemin Hanım ile oturduğu Vaniköy Evleri'ndeki dairesinin manzarasını kapadığı için bir ağacı kesmek istiyor.
Site yönetimi izin vermiyor. Buna rağmen yöneticiye küfürler savurup ağacı kesmeye çalışırken yöneticinin eşini görüyor ve bu kez ona küfür edip saldırıyor.
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