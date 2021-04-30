Diletta Leotta ile Can Yaman cephesinden şok gelişme! Roma kulübünün başkan yardımcısıyla görüntülendi
Diletta Leotta ile yaşadığı birlikteliğin reklam olduğu konuşulan Can Yaman'a ihanet şoku! İtalyan güzelin Roma kulübünün başkan yardımcısıyla görüntüleri, her iki ülkede de şok etkisi yarattı…
Son dönemde kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu Can Yaman'ın bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta'dan şok ihanet!
Güzel spor spikerinin ABD'li milyarder ve Roma futbol kulübünün başkan yardımcısı Ryan Friedkin'le görüntüleri, İtalya'daki bir dergiye kapak oldu.
Böylece başından beri 'reklam' olduğu konuşulan ilişkinin sahteliği de kanıtlanmış oldu…
Sosyal medyaya damga vuran yengenin ihanet görüntüleri için de şöyle yorumlar yapıldı:
"Libido çıkışlarıyla sık sık kadınları aşağılayan Can'dan intikamımız alındı",
"Libido libido dedi, şimdi de libidosu kendinden yüksek biri tarafından aldatıldı."
İtalyan yengenin ABD'li milyarderle çekilen şok görüntüleri üzerine gözlerin çevrildiği Can Yaman halen sessizliğini koruyor.
AŞK DEĞİL REKLAM
İtalyan basını, Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının kurmaca olduğu iddialarını gündeme taşımıştı.
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