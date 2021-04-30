Bade İşçil'den Hande Erçel ve Demet Özdemir'e 'servet' göndermesi!

Son dizisinden bölüm başına 20 bin TL yani ayda 80 bin TL kazanan Bade İşçil, oğlunun babası Malkoç Sualp'ten boşanırken de Azur için aylık 4 bin lira iştirak nafakası ve yaklaşık 1 milyon TL almıştı.

Önceki gün köpeği Mösyö ile birlikte objektiflere takılan güzel oyuncu, yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyip ekledi:

"Özgür olmayı para kazanmayı özledim."

2018'den beri çalışmayan Bade İşçil, şu sözleriyle ise Hande Erçel ve Gamze Erçel gibi son dönemin popüler isimlerinin çok kısa sürede servet kazanıp 10 milyon TL'lik evlerde oturmasına gönderme yapar gibiydi: