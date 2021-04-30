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Bade İşçil'den Hande Erçel ve Demet Özdemir'e 'servet' göndermesi!

Yıllardır ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, 'nda görüntülendi. Projelerini rafa kaldıran güzel oyuncu, ‘Çok şükür kendi yağımla kavrulup ödemelerimi yapabiliyorum’ dedi. İşçil, ‘Biz turnayı gözünden vurmadık’ sözüyle de ve gibi büyük servetler kazanan isimlere taş attı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Bade İşçil'den Hande Erçel ve Demet Özdemir'e 'servet' göndermesi!

En son 2018'de final yapan '' dizisinde rol alan Bade İşçil, o günden beri kariyerinde sessizliğe büründü.

Pandeminin etkisiyle de var olan projeleri de rafa kalkan güzel oyuncu, önceki gün 'nda görüntülendi.

Son dizisinden bölüm başına 20 bin TL yani ayda 80 bin TL kazanan Bade İşçil, oğlunun babası 'ten boşanırken de Azur için aylık 4 bin lira iştirak nafakası ve yaklaşık 1 milyon TL almıştı.

Önceki gün köpeği ile birlikte objektiflere takılan güzel oyuncu, yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyip ekledi:

"Özgür olmayı para kazanmayı özledim."

2018'den beri çalışmayan Bade İşçil, şu sözleriyle ise ve gibi son dönemin popüler isimlerinin çok kısa sürede servet kazanıp 10 milyon TL'lik evlerde oturmasına gönderme yapar gibiydi:

"Kaç senedir çalışmıyorum ama çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık o kadar açılamadık."

Bu arada Bade İşçil, pandemi döneminde dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili ise "Oyuncu, oyunculuk gereği her şeyi yapabilir ama ben bu dönemde bu sahneleri sağlıklı bulmuyorum" dedi.

BADE'DEN ÖRNEK HAREKET
Tüm mütevazılığıyla Nişantaşı'nda köpeğini gezdiren Bade İşçil, köpeğinin pisliğini eğilip alarak birçok evcil hayvan sahibine temizlik dersi verdi.

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