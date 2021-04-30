Kalp cerrahı Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama: Sahte evraklarla para çekti

2018 yılındaki vasiyetnamenin, 2003 yılında Mustafa Öz tarafından yazılan vasiyetnameden fotomontaj yöntemiyle yapıştırılmasıyla oluşturulduğunu bilirkişi heyeti tespit etti. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Mustafa Öz ile Nazlım Suna Öz arasındaki ortak hesap olduğu iddia edilen olayda ise, ortak hesap formları tarafımızca bilirkişi heyetlerine inceletildi. Ortak hesaptaki yazı ve imzaların Mustafa Öz'e ait olmadığı bilirkişi heyetlerince ortaya çıkartıldı" dedi.