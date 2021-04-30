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Öykü Çelik'in ayakları yere basmıyor: Konforlu aşk

Oyuncu , önceki gün sevgilisi ’ın tahsis ettiği 2 buçuk milyon TL’lik lüks cipi, Berhan’ın taktığı 200 bin TL’lik görkemli tektaşı ve yine aşkının hediyesi 340 bin TL’lik saatiyle şovunu yaptı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Öykü Çelik'in ayakları yere basmıyor: Konforlu aşk

Katıldığı Survivor dönüşü sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik'in konforlu aşkı dikkat çekiyor.

Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan güzel oyuncu, sevgilisinin sahibi olduğu galeriden kendisi için tahsis edilen arabayı park etmeye çalışırken maddi hasarlı bir kaza geçirdi.

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Öykü Çelik, "Evlilik öncesinde konuşulmuş bir şeydi. Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" dedi.

HEDİYELER RAHATSIZ ETTİ


İsmail Berhan'ın kendisini evlilik teklifi ederken taktığı 200 bin TL'lik görkemli tektaşı ve yine aşkının hediyesi olan 340 bin TL'lik Audemars Piguet marka saatiyle objektiflere takılan Çelik, utangaç tavırlar sergiledi.

Oyuncu, sevgilisinin pahalı jestleri için de "Hedef gösteriyorsunuz beni biraz, bu şekilde çıkan haberler de hoş olmuyor. O yüzden bir şey diyemiyorum" şeklinde konuştu.

HASRET GİDERECEK


Kendisine gelen dizi tekliflerini kabul etmeyen Öykü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki önümüzdeki sezon ekranlara dönerim. Şu an için düşünmüyorum. Daha yeni geldim. Bu kapanmada ailem, erkek arkadaşım ve sevdiğim insanlarla hasret gidereceğim."

KONFORLU AŞK NAZARA GELDİ


Sevgilisinin ayaklarını yerden kesmek için 2 buçuk milyonluk lüks bir cip tahsis ettiği , 'te ufak bir kaza atlattı.

Aracının arka kısmında maddi hasar oluştu.

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