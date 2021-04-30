Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz davasında, davacı eski model Kathryn Mayorga'nın tam 56.5 milyon sterlin tazminat talep ettiği ortaya çıktı.
Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, 2009 yılında Las Vegas'ta eski model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği gerekçesiyle 3 yıl önce açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan belgelere göre, Mayorga'nın tazminat olarak 56.5 milyon sterlin (648 milyon TL) talep ettiği belirlendi.
Mayorga, geçmişte yaşadıkları için 18 milyon sterlin, gelecekteki sorunlar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat için 18 milyon sterlin istiyor.
37 yaşındaki kadın, 2.5 milyon sterlinlik yasal vegilerle birlikte toplamda 56.5 milyon sterlin değerinde bir tazminat talep ediyor.
Bu rakamın, Portekizli oyuncunun iki yıllık maaşına karşılık geldiği belirtiliyor.
İddiaya göre, 2009'da Cristiano Ronaldo, Las Vegas'ta bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga'ya otel odasında tecavüz etti.
Eski model Mayorga, iddia edilen suçu ertesi gün Las Vegas polisine bildirdi, ancak Ronaldo'nun ismini vermedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
- Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...
- İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
- Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...
- Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...
- Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...
- Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...
- Milyonlar dikkat! Bankalar değişikliğe gitti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank...
- Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...