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Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Portekizli yıldız futbolcu 'ya yöneltilen tecavüz davasında, davacı eski model 'nın tam 56.5 milyon sterlin tazminat talep ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, 2009 yılında Las Vegas'ta eski model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği gerekçesiyle 3 yıl önce açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan belgelere göre, Mayorga'nın tazminat olarak 56.5 milyon sterlin (648 milyon TL) talep ettiği belirlendi.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Mayorga, geçmişte yaşadıkları için 18 milyon sterlin, gelecekteki sorunlar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat için 18 milyon sterlin istiyor.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

37 yaşındaki kadın, 2.5 milyon sterlinlik yasal vegilerle birlikte toplamda 56.5 milyon sterlin değerinde bir tazminat talep ediyor.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Bu rakamın, Portekizli oyuncunun iki yıllık maaşına karşılık geldiği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

İddiaya göre, 2009'da Cristiano Ronaldo, Las Vegas'ta bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga'ya otel odasında tecavüz etti.

Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlaması! 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Eski model Mayorga, iddia edilen suçu ertesi gün Las Vegas polisine bildirdi, ancak Ronaldo'nun ismini vermedi.

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