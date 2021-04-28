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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı ele verdi

'in küçük kızı Yasmin, gönlünü basketbolcu 'a kaptırdı. Genç kızın yanlışlıkla yaptığı paylaşım ifşa etti… Yasmin ile genç basketbolcunun aynı evden yaptıkları paylaşım, ilişkiyi ortaya çıkardı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı ele verdi

Geçtiğimiz aylarda çapkınlıklarıyla ünlü babası Mehmet Ali Erbil nedeniyle erkeklere ve aşka güveni olmadığını söyleyen Yasmin, sözünü çabuk unuttu.

25 yaşındaki genç kız, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden genç bir erkeğin kolunun göründüğü videoyu paylaşıp sildi.

Bunun hemen ardından basketbolcu Can Korkmaz, Yasmin ile aynı evden paylaşım yapınca ikili arasındaki aşk ifşa oldu.

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